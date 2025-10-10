Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend tiefrot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 6,6 Prozent auf 54,39 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 6,6 Prozent auf 54,39 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 53,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.702.670 Hims Hers Health-Aktien.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 25,47 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 17,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 213,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Am 04.08.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 544,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 0,571 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen