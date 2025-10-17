Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

Hims Hers Health im Blick

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 8,5 Prozent auf 54,11 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 8,5 Prozent auf 54,11 USD ab. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 53,84 USD ein. Bei 57,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 685.632 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 72,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,33 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 66,13 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Am 09.11.2026 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,571 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

