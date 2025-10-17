Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 13,7 Prozent auf 51,06 USD abwärts.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 13,7 Prozent im Minus bei 51,06 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,20 USD nach. Bei 57,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.815.590 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Bei 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 18,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 64,11 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 544,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,65 Mio. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,571 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
