Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 50,74 USD ab.

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 50,74 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 49,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 50,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.999.243 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,83 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 222,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 04.08.2025. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 544,83 Mio. USD im Vergleich zu 315,65 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

