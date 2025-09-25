Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Freitagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 56,26 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 56,26 USD. Bei 56,31 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 54,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 394.026 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 16,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 71,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

