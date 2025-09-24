Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 51,82 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 51,82 USD ab. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 50,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 469.210 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 28,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,05 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,65 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hims Hers Health am 10.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

