Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend stark gefragt

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 5,0 Prozent.

Um 20:07 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 57,64 USD. Bei 58,38 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 54,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.291.810 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 21,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 16,05 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 259,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 544,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 315,65 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Hims Hers Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

