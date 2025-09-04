Hims Hers Health Aktie News: Hausse bei Hims Hers Health am Abend

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 10,2 Prozent auf 55,51 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 10,2 Prozent im Plus bei 55,51 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,14 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.503.118 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 23,94 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2024 bei 15,73 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 71,66 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hims Hers Health wird am 10.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hims Hers Health-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

