Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hims Hers Health

So entwickelt sich Hims Hers Health

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 57,50 USD.

Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 57,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,44 USD aus. Bei 58,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 494.128 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 21,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,73 USD. Dieser Wert wurde am 21.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 72,64 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 544,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,571 USD je Hims Hers Health-Aktie.

