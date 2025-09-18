DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.149 ±0,0%Nas22.530 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,68 -1,2%Gold3.669 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag stärker

19.09.25 16:10 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 57,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
49,45 EUR 2,72 EUR 5,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 59,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,20 USD. Zuletzt wechselten 1.068.038 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2024 (15,73 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Hims Hers Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,571 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hims Hers Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hims Hers Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hims & Hers Health

DatumMeistgelesen
Wer­bung