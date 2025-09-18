Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 57,48 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 59,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,20 USD. Zuletzt wechselten 1.068.038 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2024 (15,73 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 544,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Hims Hers Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hims Hers Health im Jahr 2025 0,571 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

