Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 53,98 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 3,6 Prozent auf 53,98 USD nach. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 53,47 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.065 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,98 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,05 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Hims Hers Health veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 0,571 USD in den Büchern stehen haben wird.

