Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 54,57 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 54,57 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,25 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 56,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.473.011 Hims Hers Health-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 25,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Hims Hers Health ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 544,83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 315,65 Mio. USD umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hims Hers Health veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hims Hers Health rechnen Experten am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,571 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

