Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit Kursplus

19.09.25 20:24 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hims Hers Health. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 57,97 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 57,97 USD. Bei 59,35 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,20 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 2.518.698 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,98 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 25,89 Prozent wieder erreichen. Bei 15,73 USD fiel das Papier am 21.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 544,83 Mio. USD gegenüber 315,65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hims Hers Health.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,571 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

