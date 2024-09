"Die Vorwürfe in Bezug auf die Umgehung von Sanktionen sind schwer zu verifizieren," zitiert "The Street" aus der Studie der die Analysten von JPMorgan. Die US-Bank betonte, dass sie den Bericht als "weitgehend frei von Details über angebliche Verfehlungen des Unternehmens, die die mittelfristigen Aussichten verändern, und weitgehend die bereits bekannten Bereiche für Verbesserungen in Bezug auf Corporate Governance und Transparenz überprüfend" sah. Zudem: Die Herausforderungen von Super Micro in den Jahren 2018-2020 seien den Investoren sowieso bereits bekannt gewesen, so JPMorgan.

Darüber hinaus sei es wenig verwunderlich, dass Super Micro nach dem jüngsten Wachstumsschub Zeit brauche, um sich an die schärferen Transparenzregeln für größere Unternehmen zu gewöhnen. "Es ist nicht überraschend, dass das Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten hat, um die Unternehmensführung, die Transparenz und die Kommunikation mit den Investoren weiter zu verbessern, was für ein Unternehmen seiner Größe nach dem jüngsten Wachstumsschub in Verbindung mit der Nachfrage nach KI-Servern angemessener wäre", so JPMorgan. Aber: "Unserer Ansicht nach deutet das Fehlen dieser Verbesserungen jedoch nicht unmittelbar auf ein Fehlverhalten des Unternehmens hin", schlussfolgerten die Analysten.

JPMorgan-Analyst Chatterjee wittert Verdoppelungschancen

Fernab der Turbulenzen der letzten Handelstage seien die langfristigen Chancen auf weiteres Wachstum vielmehr überzeugend. "Die Höhe der im Bericht genannten Umsätze ändert nichts an der mittelfristigen Umsatzchance für das Unternehmen in Bezug auf den adressierbaren Markt für Server für künstliche Intelligenz in Höhe von 275 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2026 und 2027", meinen die JPMorgan-Experten. Der führende JPMorgan-Beobachter der Super Micro-Aktie, Samik Chatterjee, bekräftigte im Nachgang des Abverkaufs denn auch sein "Buy-Rating" und sein Kursziel von 950 US-Dollar. Ausgehend vom derzeitigen Kursniveau - derzeit kostet eine Super Micro-Aktie 437,70 US-Dollar (Schlusskurs vom 30. August 2024) - entspräche dies einem Kursanstieg von satten 117,04 Prozent.

Vorbörslich legt die Aktie an der NASADAQ 0,50 Prozent auf 439.90 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net

