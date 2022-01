Netflix-Aktie haussiert: Netflix von Citi-Analyse und Insidertrades angetrieben

Nach einer Hochstufung durch die US-Bank Citigroup gewinnt die Netflix-Aktie am Montag an Fahrt. So stuften die Analysten des Geldinstituts das Papier auf "Buy" nach oben und bezifferten das Kursziel mit 450 US-Dollar. Die Bewertung sei attraktiv, so Analyst Jason B. Bazine. Der Kurs der Netflix-Aktie hatte zuletzt bei der Bilanzvorlage wegen der Prognosen der Abo-Zahl Federn lassen müssen

Netflix-Chef deckt sich mit Aktien ein

Außerdem griff bei dem Kursrückgang auch Netflix-CEO Reed Hastings wieder beim eigenen Unternehmen zu. Er soll für rund 20 Millionen US-Dollar (51.440 Netflix-Papiere) sein Depot aufgestockt haben.

An der NASDAQ gewinnt die Netflix-Aktie am Montag zeitweise 7,97 Prozent auf 415 US-Dollar hinzu.

Redaktion finanzen.net

