So viel Geld musste Facebook für CEO Mark Zuckerberg 2018 locker machen

Facebook -Gründer Mark Zuckerberg gehört unbestreitbar zu den reichsten Menschen der Welt. Laut des Billionaires Index der Nachrichtenseite Bloomberg beläuft sich das Vermögen des Erfinders des Sozialen Netzwerks auf etwa 71,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 23.04.2019). Damit behauptet sich Zuckerberg auf dem fünften Platz der Liste. Angesichts eines so enormen Vermögens könnte man annehmen, dass der Facebook-Chef ein exorbitant hohes Gehalt überwiesen bekommt. Jedoch ist genau das Gegenteil der Fall: So erhält der Tech-Spezialist seit 2013 lediglich ein jährliches Gehalt von einem US-Dollar. Damit gehört er zu verschiedenen IT-CEOs, die jedes Jahr eher ein symbolisches Gehalt ausbezahlt bekommen. So erhalten auch Alphabet -Chef Larry Page Hewlett Packard -CEO Meg Whitman und Oracle -CTO Larry Ellison die gleiche jährliche Kompensierung von einem Dollar. Zum Vergleich: Apple -CEO Tim Cook erhält von seinem Unternehmen ein Jahresgehalt von 3.057.000 Millionen US-Dollar.

Kosten liegen anderswo

Es klingt also beinahe so, als würde Mark Zuckerberg seinen Konzern in Sachen Gehalt kaum belasten. Dem ist allerdings doch nicht so. Wie aus einer offiziellen Facebook-Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, muss das IT-Unternehmen an anderer Stelle für den CEO doch tief in die Tasche greifen - und zwar in puncto Sicherheit. Für die persönliche Sicherheit des weltbekannten Unternehmenschefs und seiner Familie sowie Reisekosten erhielt Zuckerberg im vergangenen Jahr insgesamt eine Summe von 22,6 Millionen US-Dollar. Angesichts des milliardenschweren Umsatzes des Sozialen Netzwerkes im vergangenen Jahr mag dieser Betrag nicht weiter ins Gewicht fallen, jedoch hat er sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. So gab das Unternehmen im Jahr 2017 noch 9,1 Millionen US-Dollar für die persönliche Sicherheit seines Chefs aus.

Sicherheitskosten in die Höhe geschnellt

Die erhöhten Sicherheitsausgaben begründet das Social Network mit der internationalen Medienpräsenz seines CEOs. Das vergangene Jahr war für den US-Konzern eher durchwachsen. So erschütterte der Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica viele Nutzer, was zu negativen Schlagzeilen führte. Auch mehrere Sicherheitslücken bei der Verarbeitung von Nutzerdaten hatten zu massiven Kurseinbußen geführt, sodass die Facebook-Aktie im vergangenen Jahr insgesamt 27,74 Prozent an Wert verlor und zum Jahresende lediglich 131,09 US-Dollar wert war, nachdem sie zu Jahresbeginn noch bei 181,42 US-Dollar notierten.

Da Mark Zuckerberg als Gründer, CEO und größter Aktionär direkt mit Facebook in Verbindung gebracht werde, seien verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gerechtfertigt. Facebook-COO Sheryl K. Sandberg erhalte im Übrigen ebenfalls eine Sicherheitszulage in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar in 2018.

Redaktion finanzen.net

