eBay-Bilanz tut sich schwer - eBay-Aktie verliert nachbörslich

Die Internet-Handelplattform eBay hat mit ihrem Zahlenwerk zum dritten Quartal 2019 die Erwartungen der Analysten verfehlt. Demnach hat eBay ein EPS in Höhe von 0,64 US-Dollar berichtet. Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,642 US-Dollar gelegen, nach 0,56 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz belief sich auf 2,65 Milliarden US-Dollar, während Analysten durchschnittlich 2,648 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt hatten. Im Vorjahresviertel hatten noch 2,649 Milliarden US-Dollar in der Bilanz gestanden. Die Erlöse stagnierten verglichen mit dem Vorjahreswert bei 2,65 Milliarden Dollar (2,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Transaktionsvolumen aller bei Ebay gehandelten Waren fiel um deutliche 4,4 Prozent auf 21,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Nettogewinn legte zwar um zwei Prozent auf 563 Millionen Dollar zu, blieb aber unter den Prognosen der Wall-Street-Analysten.

Anlegern missfiel außerdem Ebays verhaltener Ausblick auf das Weihnachtsquartal. eBay leidet schon länger unter der scharfen Konkurrenz durch große Rivalen wie Amazon oder Alibaba. Das Unternehmen befindet sich zudem in einem Konflikt mit dem Hedgefonds Elliott, der die Abspaltung von einigen Geschäftsteilen fordert, was im September zum Rücktritt von Vorstandschef Devin Wenig führte. Die eBay-Aktie wird im nachbörslichen Handel an der Nasdaq von den Anlegern um 3,06 Prozent auf 38,00 US-Dollar ins Minus geschickt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com