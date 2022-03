ENCAVIS-Aktie fester: Eigene Ziele übertroffen

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um fast 13 Prozent auf 330 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte ähnlich stark auf 255 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 48 Cent etwa 12 Prozent höher. Bei allen Kennziffern übertraf das Unternehmen seine eigenen Erwartungen. Den Konzernabschluss für das vergangene Jahr will der Vorstand am 29. März vorstellen.

Die ENCAVIS-Aktie drehte daraufhin und machte ihre Verluste wieder wett. Zeitweise steigt sie im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 1706 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

