Schaeffler-Aktie bricht nach Gewinnrückgang ein

Bei der Vorlage erster Eckdaten für 2017 kündige Konzernchef Klaus Rosenfeld am Donnerstag an, das bereits eingeleitete Umbauprogramm in diesem Jahr beschleunigt voranzutreiben. Dies dürfte allerdings erneut auf den Gewinn drücken, wie er einräumte. Dabei müssen sich die Aktionäre schon für 2017 damit abfinden, dass der operative Gewinn auch ohne Sonderbelastungen gesunken ist.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Schaeffler-Aktie verlor nach den Nachrichten 9,77 Prozent an Wert auf 14,45 Euro und büßte ihre seit Jahresbeginn eingefahrenen Kursgewinne mehr als ein.

Dabei hatte Schaeffler offen gelassen, wie teuer der Umbau den Konzern in diesem Jahr zu stehen kommt. Details zu den erwarteten Einmalbelastungen nannte Konzernchef Rosenfeld nicht. Zudem bekräftigte er die mittelfristigen Pläne des Unternehmens für das Jahr 2020.

Dabei will sich Schaeffler mit einem neuen Konzept auf den bevorstehenden Wandel in der Autoindustrie einstellen: Unter dem Titel "Mobilität von morgen" wollen sich die Franken vor allem auf Module und Systeme für E-Autos konzentrieren. In der lange gebeutelten Industriesparte hat das Unternehmen bereits zahlreiche Jobs gestrichen. Zudem sollen sämtliche, europaweit verteilte Service-Abteilungen bis 2022 in einem Dienstleistungszentrum mit bis zu 900 Arbeitsplätzen gebündelt werden.

Im vergangenen Jahr verdiente der Konzern bei dem um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit knapp 1,6 Milliarden Euro rund sieben Prozent weniger als 2016. Dies habe vor allem an einer Schwäche im Automobilgeschäft im zweiten Quartal gelegen. Der Umsatz legte - wie bereits seit Mitte Januar bekannt - währungsbereinigt um rund 6 Prozent auf 14 Milliarden Euro zu.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt um 5 bis 6 Prozent zulegen. Für die um Sonderposten bereinigte Ebit-Marge hat sich Rosenfeld 10,5 bis 11,5 Prozent zum Ziel gesetzt. Im vergangenen Jahr lag sie bei 11,3 Prozent. Die kompletten Geschäftszahlen für 2017 will Schaeffler am 7. März veröffentlichen./stw/zb/she/das

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Group