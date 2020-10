Chevron schreibt rote Zahlen

Wie der US-Ölriese mitteilte, wurde ein Nettoverlust von 207 Millionen Dollar bzw. 0,12 Dollar je Aktie verzeichnet. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 2,58 Milliarden Dollar bzw. 1,36 Dollar je Anteilsschein eingefahren. Im zweiten Quartal hatte Chevron wegen hoher Wertberichtigungen einen satten Verlust von 8,27 Milliarden Dollar verbucht.

Der bereinigte Gewinn für den Zeitraum Juli bis September betrug 0,11 Dollar je Aktie, wohingegen Analysten laut Factset mit einem Verlust von 0,26 Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz fiel auf 24,45 Milliarden Dollar nach 36,12 Milliarden Dollar im Vorjahr. Am Markt wurden mit 25,84 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

"Die Ergebnisse des dritten Quartals lagen unter denen des Vorjahreszeitraums, was in erster Linie auf niedrigere Rohstoffpreise und Margen infolge der Auswirkungen von Covid-19 zurückzuführen ist", sagte Michael Wirth, Chairman und Chief Executive von Chevron. "Die Weltwirtschaft arbeitet weiterhin unterhalb des Niveaus vor der Pandemie, was sich auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirkt, die eng mit der Wirtschaftstätigkeit verbunden ist.

Chevron verzeichnete im Upstream-Segment in den USA Einnahmen von 116 Millionen Dollar, ein kräftiger Einbruch gegenüber den 727 Millionen im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Downstream-Geschäft fielen auf 141 von zuvor 389 Millionen Dollar.

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)

