Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Donnerstagmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 401,95 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 401,95 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 401,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 401,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 231 Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. 2,67 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 295,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 26,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,36 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,91 USD.

Home Depot ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,22 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 37,71 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 24.02.2026 dürfte Home Depot die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,09 USD je Home Depot-Aktie.

