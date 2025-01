Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag gefragt

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 382,30 EUR.

Um 11:37 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 382,30 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 382,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 380,80 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 570 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,22 Mrd. USD im Vergleich zu 37,71 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2025 15,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

