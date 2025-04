Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 320,60 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 320,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 320,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 321,55 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 71 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. 28,54 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

