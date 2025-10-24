Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.223 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 334,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
336,40 EUR 8,40 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:03 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 334,10 EUR. Bei 335,50 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 331,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.024 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Abschläge von 16,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 17,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

