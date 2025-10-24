Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 331,60 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 331,60 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 331,15 EUR ab. Mit einem Wert von 331,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 393 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 19,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 15,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2028 17,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

