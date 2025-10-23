Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Donnerstagmittag nach

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 333,65 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 333,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 333,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,75 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,30 Prozent Luft nach oben. Bei 295,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 17,75 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

