DAX24.112 -0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur? Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Home Depot im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Donnerstagmittag nach

23.10.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 333,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
337,30 EUR 2,45 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 333,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 333,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,75 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,30 Prozent Luft nach oben. Bei 295,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 17,75 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen