Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,5 Prozent auf 338,10 EUR.
Im BMN-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 09:13 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 338,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,10 EUR. Zuletzt wechselten 12 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2028 auf 17,75 USD je Aktie.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
