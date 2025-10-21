Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 335,90 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 335,90 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 335,90 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 22,69 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 12,74 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
