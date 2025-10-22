Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochmittag gesucht

Kurs der Home Depot

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 338,45 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 338,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 338,85 EUR. Bei 336,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 199 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Gewinne von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 280,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 17,27 Prozent sinken.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 17,75 USD im Jahr 2028 aus.

