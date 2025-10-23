Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 332,05 EUR.

Die Home Depot-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 332,05 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 331,50 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.722 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. 24,29 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,00 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 15,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2028 auf 17,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

