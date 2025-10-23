Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagabend mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 331,90 EUR nach.

Das Papier von Home Depot befand sich um 20:14 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,0 Prozent auf 331,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 329,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,90 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 47 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 24,31 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2028 17,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

