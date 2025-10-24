Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 331,65 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 331,65 EUR ab. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 331,40 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 331,45 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 67 Home Depot-Aktien.
Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 24,44 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 15,57 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 17,75 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
