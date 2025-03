Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag nahe Nulllinie

Kurs der Home Depot

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 321,95 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 321,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 321,95 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 321,95 EUR nach. Bei 321,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 28,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 8,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,02 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2025 veröffentlicht. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,09 USD fest.

