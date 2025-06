Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 302,10 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 302,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 302,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 301,55 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 155 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 36,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,35 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,16 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,86 Mrd. USD – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

