Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 328,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:01 Uhr die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 328,20 EUR. Bei 328,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 326,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,10 EUR. Zuletzt wechselten 67 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 295,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 10,12 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,18 USD aus.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,14 Prozent gesteigert.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

