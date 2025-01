Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochmittag mit Abschlägen

Home Depot im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 399,20 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 399,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 399,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 403,00 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.05.2024 bei 297,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,59 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.11.2024 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,22 Mrd. USD im Vergleich zu 37,71 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2025 15,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

