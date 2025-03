Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 334,40 EUR nach oben.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 334,40 EUR. Bei 335,00 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 326,15 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.075 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach oben. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 295,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,78 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 25.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,14 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 20.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,09 USD im Jahr 2026 aus.

