Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 327,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 327,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 327,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 327,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 8 Stück.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 9,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,18 USD ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2025 veröffentlicht. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

