Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 372,75 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie notierte um 09:05 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 372,75 EUR. Bei 372,75 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 372,75 EUR.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. 10,37 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 296,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 25.02.2025. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

