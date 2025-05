Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 331,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 331,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 331,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 329,85 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 16 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 411,40 EUR erreichte der Titel am 02.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 23,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 295,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,12 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,18 USD belaufen.

Home Depot gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 39,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 36,42 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

