Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 404,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 404,00 EUR zu. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 408,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 407,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 144 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 1,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 297,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,71 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Home Depot.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

