Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 325,40 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 325,40 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 322,40 EUR. Mit einem Wert von 325,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 258 Stück.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 26,64 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 11,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,45 USD, nach 3,63 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Am 19.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

