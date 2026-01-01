DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +1,2%Nas23.836 +1,0%Bitcoin73.186 -1,6%Euro1,1980 +0,9%Öl67,05 +2,1%Gold5.090 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich etwas schwächer -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
So hätte sich eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren ausgezahlt So hätte sich eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren ausgezahlt
Wie viel Wert mit einer Stellar-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Stellar-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Honduras: Trump-Kandidat Asfura im Präsidentenamt

27.01.26 19:32 Uhr

TEGUCIGALPA (dpa-AFX) - In Honduras ist der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Nasry "Tito" Asfura nach seinem Wahlsieg als Präsident vereidigt worden. "Honduras, ich werde dich nicht enttäuschen, es wird uns gut gehen", sagte Asfura in seiner Antrittsrede. Trump hatte sich im Wahlkampf offen zugunsten Asfuras eingeschaltet und Unterstützung der USA nur für den Fall eines Sieges in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Die US-Botschaft in Honduras sprach von einem Neubeginn. "Heute beginnt ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Honduras mit Chancen, gemeinsam bei Sicherheit, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der Stärkung unserer Beziehungen voranzukommen", teilte die US-Botschafterin auf X mit.

Asfura hatte die Präsidentenwahl Ende November mit 40,27 Prozent der Stimmen knapp vor dem Liberalen Salvador Nasralla gewonnen. Wegen Unregelmäßigkeiten verzögerte sich die Auszählung über mehr als drei Wochen, aus mehreren Lagern wurden Betrugsvorwürfe erhoben. Armut, Drogengewalt und Korruption zählen zu den größten Problemen des mittelamerikanischen Landes.

Asfura will Zusammenarbeit mit USA vertiefen

Der 67-jährige Bauunternehmer Asfura kündigte an, große Infrastrukturprojekte umzusetzen und die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen. Zudem will er die diplomatischen Beziehungen zu China abbrechen und stattdessen wieder die demokratische Inselrepublik Taiwan unterstützen.

Wer­bung

Der Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa tritt die Nachfolge der linken Präsidentin Xiomara Castro an, die seit 2022 als erste Frau an der Staatsspitze regiert hatte. Sie ist die Ehefrau des 2009 gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya. Nach dem Putsch war mehr als ein Jahrzehnt lang die rechte Nationalpartei an der Macht - jene Partei, der Asfura angehört und die von Trump unterstützt wird./ppz/DP/stw