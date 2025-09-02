HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von HSBC. Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 20:06 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die HSBC-Aktie bei 64,73 USD. Bei 64,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 96.191 HSBC-Aktien den Besitzer.
Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 66,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 42,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem HSBC seine Aktionäre 2024 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,37 USD je Aktie ausschütten.
HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat HSBC im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HSBC 36,75 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HSBC wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HSBC rechnen Experten am 03.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,85 USD je HSBC-Aktie belaufen.
