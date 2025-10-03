DAX24.366 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.893 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
So entwickelt sich HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit Aufschlag

03.10.25 16:10 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HSBC. Das Papier von HSBC legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 71,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
12,12 EUR -0,08 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HSBC konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 71,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HSBC-Aktie bisher bei 72,00 USD. Bei 71,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17.752 HSBC-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Gewinne von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HSBC-Aktie 39,08 Prozent sinken.

HSBC-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 legte HSBC die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HSBC.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HSBC einen Gewinn von 7,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

