DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit Abschlägen

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 70,63 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 70,63 USD. Das bisherige Tagestief markierte HSBC-Aktie bei 70,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,10 USD. Der Tagesumsatz der HSBC-Aktie belief sich zuletzt auf 22.759 Aktien.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 1,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 61,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HSBC-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,37 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HSBC am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,57 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,88 USD je HSBC-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

