HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC tendiert am Nachmittag fester

01.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von HSBC zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 71,42 USD.

Um 15:51 Uhr wies die HSBC-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 71,42 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HSBC-Aktie bei 71,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,50 USD. Bisher wurden heute 27.074 HSBC-Aktien gehandelt.

Bei 71,50 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der HSBC-Aktie liegt somit 0,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HSBC-Aktie 63,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je HSBC-Aktie.

Am 30.07.2025 hat HSBC in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HSBC-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

