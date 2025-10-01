DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Aktie im Blick

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend in Grün

01.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von HSBC zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 71,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von HSBC nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 71,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die HSBC-Aktie bei 71,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 110.163 HSBC-Aktien.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 71,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Mit einem Kursverlust von 38,49 Prozent würde die HSBC-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

Am 30.07.2025 hat HSBC die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,75 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der HSBC-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,88 USD je HSBC-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

