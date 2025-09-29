HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Dienstagabend gefragt
Die Aktie von HSBC zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das HSBC-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 70,58 USD.
Die HSBC-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 70,58 USD. Die HSBC-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,91 USD an. Bei 70,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 146.363 HSBC-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 71,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Bei 43,81 USD fiel das Papier am 16.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,93 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HSBC am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,75 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,88 USD je HSBC-Aktie belaufen.
