HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Montagabend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von HSBC. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 70,31 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 70,31 USD zu. Die HSBC-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,79 USD aus. Bei 70,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 141.245 HSBC-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 71,04 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HSBC-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (43,81 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,69 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für HSBC-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,37 USD belaufen.

HSBC ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HSBC einen Umsatz von 36,75 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HSBC veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,80 USD je Aktie in den HSBC-Büchern.

